Col secondo giorno di ritiro della nuova Fiorentina di mister Pioli, arriva anche un nuovo innesto per la rosa viola dell'anno prossimo: è infatti ufficiale l'arrivo di Eman Kospo dal Barcellona, col centrale classe 2007 già sceso in campo per il primo assaggio di Viola Park.

La dichiarazione d'amore di Kean

Moise Kean lo ha detto chiaro e tondo: è motivato per andare avanti con la maglia viola addosso. Ed effettivamente, il suo ‘No’ pronunciato di fronte alle laute offerte arabe sembrerebbe aver scacciato tutti gli ultimi dubbi: solo la Premier potrebbe fargli cambiare idea, ma con la clausola in chiusura stasera è ormai utopia pensare che venga attivata. Piuttosto, si è mosso il fronte del rinnovo, obiettivo principale della società viola: si è parlato di un contratto con cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali, cercando poi di togliere (o quantomeno di alzare) la clausola presente.

Fumata nera per il nuovo regista

Non si muove molto invece a centrocampo: la situazione resta la solita, con i tre obiettivi che sono Adrian Bernabé, Kristjan Asllani e Simon Sohm: se i primi due sembrano allontanarsi per problemi di costi elevati, il terzo piace alla società e con 10 milioni si può portare a Firenze. Sembra invece più sullo sfondo l'idea Hugo Larsson.

Il caldo asse cagliaritano

Questa è una delle ultime indiscrezioni sul mercato viola: la Fiorentina starebbe cercando di vendere Lucas Beltran - piace al River Plate, al Galatasaray e anche al Sassuolo - per liberare lo spazio fisico e salariale per prendere Sebastiano Esposito. L'Inter rimane ferma sulla valutazione di 8 milioni, la Fiorentina continua a monitorare.

Le cessioni ufficiali (e quelle in dirittura d'arrivo)

Intanto un paio di ufficialità: dalla Primavera sono state rese note le cessioni a titolo temporaneo di Tommaso Rubino, che ha trovato l'accordo con la Carrarese in Serie B, e Lorenzo Romani, che si trasferisce al Lecco in Serie C. Sembra poi tutto fatto per la cessione di Pietro Terracciano, che andrà al Milan a fare il secondo portiere.