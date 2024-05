Giunti a maggio, ormai Vincenzo Italiano non pensava che avrebbe mai più avuto il beneficio di poter scegliere tra due centravanti: invece la serata di giovedì gli ha restituito due risorse inaspettate. Sia Belotti che Nzola sono andati a segno e lo hanno fatto con modalità che li rende papabili per la maglia da titolare a Verona ma soprattutto per un ballottaggio fin qui mai esistito.

Tempo un mese poi, come sottolinea Repubblica, sarà anche il momento di riflettere sui 13 milioni investiti per Nzola: soldi che un rush finale dell'angolano potrebbe aiutare a recuperare sul mercato. Oppure chissà a tutelare in vista della prossima stagione.