Calamai: "Cosa ne pensa Commisso dei 40 milioni spesi da Barone per Beltran e Nzola? Di sicuro la Juve non glieli andrà a comprare"

Il tema attaccanti tiene banco anche nell'editoriale di Luca Calamai, su Tmw:

"Per la Fiorentina è la terza sconfitta consecutiva in campionato. Tre gare, zero gol. Cosa ne pensa Commisso dei quaranta milioni spesi dal suo direttore generale Barone per Beltran e Nzola? Su una cosa Commisso può stare tranquillo: la Juve non andrà a comprare i suoi attaccanti a peso d’oro come ha fatto in passato con Chiesa e Vlahovic. Che, ricordiamolo, erano stati scelti da altri uomini mercato viola".