Un'altra trasferta drammatica per la Roma di Juric, sconfitta anche a Verona per 3-2, al termine di una gara folle e piena di harakiri per i giallorossi. Match aperto dal vantaggio gialloblù con Tengstedt, su un clamoroso pallone regalato da Zalewski.

Bellissimo il pareggio col tacco di Soulé ma a fine primo tempo ecco il 2-1 di testa di Magnani. A inizio ripresa la Roma ritrova la parità, con Dovbyk che sotto misura devia in rete un cross di Celik. Ma all'86' un contropiede clamoroso del Verona guidato da Livramento e concluso da Harroui vale il 3-2 per gli scaligeri. La Roma resta così a 13, a -9 dalla Fiorentina che nel prossimo turno troverà proprio la squadra di Zanetti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Atalanta 22, Fiorentina 22, Juventus 21, Inter 21, Lazio 19, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Empoli 11, Cagliari 9, Como 9, Parma 9, Lecce 8, Venezia 8, Monza 8, Genoa 6.