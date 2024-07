Milenkovic: "Il Nottingham Forest è un club ambizioso. Tutti hanno il sogno di giocare in Premier League"

Questa mattina l’ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, nel giorno del suo sbarco al Nottingham Forest, si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Questo un estratto delle sue parole ai canali ufficiali del club inglese:

"Sono contento di far parte del Nottingham Forest, un club con grande storia e dei grandi tifosi. Ho già incontrato lo staff e i compagni, non vedo l’ora d’iniziare la nuova avventura".

“Ho scelto il Notthingham perchè è un club ambizioso”

Il serbo ha poi spiegato la sua scelta di approdare in Premier League: “Perché il Nottingham Forest è un club ambizioso, adesso toccherà a noi raggiungere gli obiettivi prefissati lavorando duro. Tutti vogliono giocare in Premier, incluso me. È una grande sfida, e a me piacciono le sfide. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e dare il massimo”.