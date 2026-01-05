Pongracic nel mirino di due club, ma non è il solo. Le tante voci sui difensori viola

La difesa della Fiorentina subiva almeno un gol in campionato dalla lontana trasferta di Pisa. Era il 28 settembre, sulla panchina viola sedeva ancora Pioli e lo schieramento arretrato a 3 era ancora la base di una squadra che mostrava già tutti le sue debolezze. Finalmente la Fiorentina è uscita dal campo senza concedere reti, ma proprio adesso che quacosa sembra migliorare nella retroguardia arretrata ci si mettono di mezzo le voci di mercato…

Interessamenti per i big

Comuzzo, come già successo durante gli scorsi mercato, è al centro di alcune indiscrezioni che vedono il giovane centrale nel mirino dell'Atalanta di Palladino, l'allenatore che poco più di un anno fa lo lanciò nel calcio dei grandi. La sensazione è che la Fiorentina, stavolta, non voglia privarsene, ma il friuliano classe 2005 non è l'unico difensore viola finito nel taccuino di altri club. Pongracic, che come Comuzzo sta crescendo di livello dopo un avvio disastroso, piace molto a Bologna e Lipsia. Il croato è uno dei pilastri inamovibili della difesa gigliata, il suo addio a metà campionato sembra, al momento, un'ipotesi remota.

Con le valigie in mano

Chi invece potrebbe partire di fronte ad una cessione è Viti. Con l'ex Empoli un altro sul piede di partenza è Pablo Marì; entrambi sono specialisti della difesa a 3 e con il cambio modulo c'è meno spazio in difesa. Almeno uno dei due partirà in questa sessione di mercato.