Un Conte per Napoli: De Laurentiis vuole fare il colpo da novanta per la panchina, ma... Italiano?

In casa Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto il successore per la panchina, dopo i flop di Rudi Garcia, Mazzarri e il traghettatore Calzona. Procede a senso unico ADL per portare in Campania Antonio Conte.

Un Conte a Napoli?

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, da una parte il patron De Laurentiis si definisce ottimista sull’esito dell’operazione mentre dall’altra il mister leccese è stuzzicato da una sfida nuova e diversa come sarebbe per lui quella napoletana.

E Italiano?

Il possibile approdo di Conte a Napoli libererebbe la prima opzione dell'attuale tecnico gigliato Italiano. La Fiorentina - quasi sicuramente - cambierà tecnico a fine stagione, ma la pista azzurra è quella che intriga maggiormente Italiano. Nelle prossime settimane, se ne saprà di più, ma intanto non è mistero che il Napoli voglia provare il colpo da novanta per la propria panchina.