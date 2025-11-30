Falcone ipnotizza Asllani sul rigore finale e regala la vittoria al Lecce. Giallorossi a +7 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Da poco terminato il lunch match di questa tredicesima giornata di Serie A, con Lecce e Torino di scena al Via del Mare.
La partita
Il Lecce parte fortissimo e dopo venti minuti mette a segno un uno-due che spezza le gambe al Torino. Prima Coulibaly e poi Banda portano i padroni di casa sul 2-0, con i granata che spingono nella parte finale di primo tempo ma non trovano il gol. Ci pensa Adams ad accorciare le distanze nella ripresa. Nel finale Mariani assegna un rigore al Toro, ma Asllani si fa ipnotizzare da Falcone, che regala così la vittoria al Lecce. Finisce 2-1. I pugliesi allungano a +7 sulla Fiorentina.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 28, Roma 27, Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Como 24, Juventus 23, Lazio 18, Udinese 18, Sassuolo 17, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Lecce 13, Cagliari 11, Parma 11, Genoa 11, Pisa 10, Fiorentina 6, Verona 6.