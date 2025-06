Retroscena Dzeko: era vicino alla Fiorentina, poi qualcosa è cambiato...

Edin Dzeko potrebbe per davvero tornare a giocare in Italia. Il centravanti che ha da poco compiuto 39 anni ha voglia di confrontarsi con un campionato importante dopo aver segnato 46 gol in Turchia negli ultimi due anni col Fenerbahçe.

Ad un passo dalla Fiorentina

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che era a un passo dalla Fiorentina. Le dimissioni di Palladino però, possono aver cambiato gli scenari e il giocatore ora si sta guardando anche attorno.

Ora c'è il Bologna

In questi giorni sono stati lanciati segnali d'apprezzamento per il Bologna ed è proprio lì che potrebbe andare il centravanti.