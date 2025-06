Nei giorni scorsi si era parlato dell'interessamento della Fiorentina per Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco in uscita dal Fenerbahce con un passato in Italia molto prolifico. Secondo quanto riporta Fantacalcio.it, il bosniaco sarebbe pronto a tornare in Serie A, ma la Fiorentina sembrerebbe essersi defilata dalla corsa.

Le pretendenti per “il cigno di Sarajevo” sarebbero infatti il Bologna di Italiano, il Como e la Roma, la squadra che lo portò in Italia nel 2015. Proprio i felsinei sarebbero in pole per l'attaccante classe 1986: nelle prossime ore potrebbero esserci i primi contatti tra le parti.