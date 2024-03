Sanabria ferma il Napoli in rovesciata: i partenopei restano alla portata della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso con un pareggio l'anticipo del venerdì sera tra Napoli e Torino.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo finito a reti inviolate sblocca la gara nella ripresa al 61' Kvaratskhelia: dopo uno scambio veloce con Mario Rui l'attaccante dei partenopei riceve il pallone in area e lo spedisce in porta per l'1-0. Pareggia subito dopo al 64' Sanabria con una spettacolare rovesciata in area. Finisce quindi 1-1 tra le due squadre: quella guidata da Calzona sale a 44, a +2 due soltanto sopra la Fiorentina, mentre quella allenata da Juric va a quota 38.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 38, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.