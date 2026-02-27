Buffon: "La Fiorentina si è presa un bel rischio. Ma il calcio italiano ha dato le risposte che ci auguravamo"

Non è stata una settimana esclusivamente negativa per il calcio italiano in Europa. Fanno molto rumore le eliminazioni di Inter e Juventus in Champions League, ma l'Atalanta di Palladino si è riscattata compiendo un'impresa. In Europa League, invece, agli ottavi sarà proprio derby tra il Bologna di Italiano e la Roma. E poi c'è la Fiorentina, che affannosamente ha strappato il pass per gli ottavi di Conference.

“Alla fine il calcio italiano ha dato risposte”

Intervenuto a Sky Sport, l'ex portiere Gianluigi Buffon ha fatto riferimento anche alla squadra viola: “Alla fine il calcio italiano ha dato le giuste risposte. Ci potevamo attendere determinati risultati, alcuni ce li auguravamo. Compreso quello della Fiorentina, che in compenso si è presa un gran bel rischio”.

“Che rischio la Fiorentina”

Sulle altre: “L'Atalanta ha portato a termine un'impresa clamorosa. La Juventus, nonostante l'eliminazione, ha fatto altrettanto. Purtroppo all'Inter non è riuscita la stessa cosa”.