Come ammesso dal direttore sportivo del Torino Petrachi dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma sulla corsia mancina c'è Nkounkou in uscita, ma non solo. Da diverse settimane la società granata sta cercando una sistemazione anche per l'ex difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi, classe '92 che in questo 2026 ha giocato solo una manciata di minuti contro l’Atalanta: la sua ultima partita da titolare è stata addirittura a fine ottobre, quando la squadra di Baroni ha affrontato il Genoa.

L'ex capitano viola non è piu considerato a Torino: i granata valutano la cessione

Già con l'Udinese era rimasto fuori dai convocato - con Baroni che aveva spiegato la sua scelta "Non è che Biraghi e Nkounkou fossero in tribuna perché sul mercato..." - salvo poi mandarlo in campo contro i nerazzurri dell’ex allenatore Palladino negli ultimi 5 minuti. Proprio da un suo errore clamoroso è nato il due a zero di Pasalic. L'avventura di Biraghi a Torino è quindi da considerarsi terminata, ora resta solo da capire quale sarà il suo futuro.

Una concorrente della Fiorentina potrebbe puntare tutto su di lui

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da Tuttomercatoweb l’Hellas Verona è alla ricerca di rinforzi per provare una rimonta, l'ennesima nelle ultime stagioni, in zona salvezza, e l’ex capitano della Fiorentina potrebbe diventare nelle prossime ore un’opzione concreta per gli Scaligeri. Sta prendendo l’idea di una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, visto che il calciatore è ancora sotto contratto per un altro anno, fino al 30 giugno del 2027, con il Torino. Arrivata anche una richiesta dal Monza, che ha manifestato un grande interesse per lui negli ultimi giorni, ma il terzino non è disposto a scendere di categoria.