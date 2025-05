Stefano Cecchi, giornalista sportivo che si occupa di Fiorentina, ha parlato al Pranzo col PentaSport di Radio Bruno tirando le somme su quanto raccolto in stagione e introducendo la partita di stasera come crocevia fondamentale per il finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni.

“La stagione viola si gioca in larga parte stasera, noi tifosi abbiamo il cuore ammaccato, pensavamo di farcela e non ce l'abbiamo fatta, ma dobbiamo guardare avanti. Tante perplessità sull'allenatore e tanti dubbi sui giocatori, ma se la Fiorentina stasera vince, e quella di stasera è la partita più difficile, e riesce a fare 9 punti, probabilmente entra in Europa League a meno di combinazioni particolari. Mettiamo da parte il legittimo dolore e i dubbi, bisogna sostenere la squadra ora più che mai, in questo momento di difficoltà, perché servirà la miglior Fiorentina. La mazzata di giovedì rischia di farsi sentire anche su Kean, il nostro giocatore più importante assieme a de Gea, che anche se ha perso un po' di smalto rimane fondamentale. Mi aggrappo alla scaramanzia: con Gudmundsson e Beltran abbiamo battuto Cagliari ed Empoli, mi auguro vada bene".

“L'anno scorso difendevo Italiano e di questi tempi mi prendevo insulti per questo: la Fiorentina giocava bene, ma chi se ne frega del bel gioco, servono i risultati. A tratti abbiamo anche giocato bene, battendo la Juve 3-0, l'Atalanta 1-0, pareggiando a Milano 2-2. Guarda caso, in quelle partite lì c'era un certo Fagioli in forma: è imprescindibile uno come lui e il suo orizzonte verticale, facendo un lavoro che prima faceva Adli e ora deve fare lui, è lui che fa girare la squadra e la fa giocare al calcio”

“Ad agosto si pensava che sarebbe stato Gudmundsson l'acquisto più significativo, e invece per motivi diversi è apparso solo a tratti, ed è mancato anche in questa semifinale. Il Betis ha vinto perché tutti i campioni loro hanno giocato bene, Isco, Antony… i nostri invece hanno giocato male, non hanno raggiunto la sufficienza. Ma di Gudmundsson io voglio la riconferma, perché per me ha il calcio dentro, ha già raggiunto la doppia cifra quest'anno pur giocando così, io penso proprio che vada aspettato. Uno come Beltran, al quale voglio anche più bene, per me ha chiuso il capitolo Fiorentina: io credo che un attacco Gudmundsson-Kean non abbia nulla da invidiare a quello di squadre ben più ambiziose”