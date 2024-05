Un club rumeno vuole acquistare Munteanu a titolo definitivo, ma la Fiorentina chiede più di 2 milioni. La situazione

Tra i giovani di proprietà della Fiorentina attualmente in giro per il mondo c'è anche Louis Munteanu. L'attaccante classe 2002 è in prestito al club rumeno del Farul Costanza, ma è finito nel mirino del FCSB (ex Steaua Bucarest) che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione.

La richiesta della Fiorentina

Per cedere Munteanu la Fiorentina chiede almeno 2,5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport.ro, il FCSB è disposto invece a pagare 1,3 milioni dando al giocatore 20mila euro di stipendio all'anno. Vedremo se la Fiorentina sarà disposta a venire incontro alle richieste del club rumeno, considerando comunque che Munteanu non sembra rientrare nel progetto tecnico viola.