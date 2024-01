A Radio Bruno ha parlato Andrea Ivan, ex portiere della Fiorentina, intervenendo su alcuni temi di casa viola, tra cui quello dei portieri: “Terracciano a mio parere è un buonissimo portiere. Dà molta sicurezza tra i pali, forse gli manca un po' di carattere. A questi livello uno come Savorani o comunque l'allenatore dei portieri non pensa più a migliorare le qualità di base, ma aiuta i portieri a ritrovare la fiducia nelle giocate. E si vedono i risultati”

E sull'attacco: “La mentalità degli attaccanti è cambiata. Quando una squadra è in difficoltà, la giocata più sicura è la palla alta per l'attaccante. Questa è una cosa che la Fiorentina non sfrutta al meglio, anche per colpa degli interpreti”.