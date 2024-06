La Germania si sbarazza della Danimarca dell'ex viola Norgaard e accede ai quarti di finale degli Europei

La Germania vince 2-0 contro la Danimarca agli ottavi di finale ed elimina la nazionale scandinava da Euro 2024.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo i teutonici senza gol segnano al 53' su calcio di rigore con Havertz, per poi raddoppiare al 68' con il gol di Musiala, permettendo così alla nazionale allenata da Julian Nagelsmann di accedere ai quarti di finale.



Minutaggio per un ex viola



Da segnalare per la Danimarca l'ingresso in campo al 69' dell'ex centrocampista della Fiorentina Christian Norgaard, ora in forza al Brentford, che però non effettua giocate decisive per tentare la rimonta insieme ai suoi compagni.