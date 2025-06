L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sono contento che torni Stefano Pioli, un uomo intelligente e calcisticamente preparato e aggiornato. E' uno che sa tenere gli equilibri giusti all'interno del gruppo, per fare in modo che la squadra lotti per qualcosa di importante. Non è facile farlo a Firenze, una piazza esigente sotto diversi punti di vista. Però Pioli è qualcosa di più di un cavallo di ritorno, lo definirei la persona giusta per questo ambiente”.

“De Gea un segnale importante”

Poi sui portieri ha aggiunto: “Io ho fatto la riserva a Toldo, è un ruolo importante nel quale serve una persona seria e intelligente. Terracciano lo è, per questo credo sia un valore aggiunto per la Fiorentina, un portiere pronto a entrare all'occorrenza dando sicurezza. De Gea è intoccabile, rinnovarlo per tre anni significa dare un'impronta importante e un segnale di speranza”.