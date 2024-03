E Fiorentina-Milan riporta alla mente "quella" partita con il Benevento... Quando il cuore prevale sulla testa

Ma quanto ci sta mancando la nostra Fiorentina in questo periodo? Prima, l'annullamento della gara con l'Atalanta, poi, il malore e la conseguente tragedia di Joe Barone… Non è assolutamente un momento facile per i tifosi viola, sospesi in questo limbo fra la sosta per le - dannate - nazionali e la scomparsa del “presidente” Barone. Fra pochi - si fa per dire - giorni, però, arriva il Milan, per un big match che ha il sapore d'Europa.

Il paragone con Fiorentina-Benevento

La mente, purtroppo però, non può che tornare indietro a quegli orribili giorni di marzo del 2018, dopo che la morte di capitan Astori ci aveva consegnato prima il suo funerale e poi quello stranissimo ritorno in campo. Allora, tuttavia, la situazione fu parecchio diversa, dato che non c'era di mezzo la pausa del campionato e l'avversario non era certo del blasone dei rossoneri. A dirla tutta, quella vittoria per 1-0 sul Benevento, con rete del numero ‘31’ Hugo, siglata all'incirca al 13° minuto, arrivò al termine di una gara giocata più con il cuore che con la testa.

+ cuore, - testa: questa è la via

E così, allo stesso modo, anche la Fiorentina odierna, di Vincenzo Italiano, dovrà fare contro la seconda in classifica. Quella di sabato sera al Franchi dovrà essere una partita giocata più di cuore che di testa, onde evitare di portare i brutti pensieri dentro al rettangolo di gioco. Le ragazze della Femminile, cadute malamente per 0-3 al Viola Park, hanno provato sulla propria pelle cosa significa portarsi dietro i postumi di una settimana funesta. Italiano, dunque, dovrà essere capace di porsi come punto di riferimento per ragazzi che, venti, trent'anni, si sono ritrovati da un giorno all'altro coinvolti in questo shock. + cuore - testa, almeno per la “prima” senza il direttore, sarà fondamentale.