Prima dell'inizio del primo allenamento azzurro della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, è stata scattata una foto con tutta la squadra composta da 20 bambini e bambine che indossano la maglia delle 20 squadre di Serie A.

C'è anche la maglia viola

Lo slogan è il seguente: "L'azzurro ci unisce - sempre" Un'immagine per far capire che l'Italia è di tutti, l'azzurro è di tutti, ha spiegato Spalletti, proseguendo così:

Le parole del CT

"Per mandare questo messaggio: E per mandare un segnale che l'Italia è di tutti, l'azzurro è di tutti, ci unisce nelle vittorie e nelle sconfitte. Una maglia unica. E per ringraziare tutte le società di Serie A".