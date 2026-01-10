Si svuota la difesa e De Vrij può diventare un'occasione... Mondiale. Una cessione e poi il Nizza chiude Richardson

La transizione verso la difesa a quattro sta mietendo ‘vittime’ nella rosa della Fiorentina e i prossimi a uscire saranno Viti e Pablo Marì, ormai superflui in ottica del nuovo schieramento. Un innesto però dovrebbe esserci, che sia risolutivo e in grado di alzare il livello dei centrali rimasti, Ranieri, Comuzzo e Pongracic.

L'occasione per eccellenza è Stefan De Vrij che vorrebbe giocare il suo ultimo Mondiale in estate e per questo sta cercando di liberarsi dall'Inter (appena 3 presenze finora in campionato) per trovare continuità. Parliamo di un calciatore che a febbraio compirà 34 anni.

Il percorso all'indietro che farà Viti sarà per altro lo stesso di Amir Richardson che, scrive il Corriere Fiorentino, sta aspettando che il Nizza completi la cessione del mediano Louchet: a quel punto si concretizzerà l'affare con la Fiorentina per il marocchino.