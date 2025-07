Dopo il prestito Nzola torna a Firenze, ma potrebbe già ripartire. C'è l'interesse dalla Serie A e dalla B

Uno degli argomenti che sta passando in sordina in questa fase del mercato estivo della Fiorentina è la scrematura degli esuberi, che in un modo o nell'altro dovranno partire.

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, il giocatore con più richiesta pare essere Mbala Nzola che ha su di sé i riflettori di diverse squadre di Serie A e Serie B; le più interessate sono Torino, Venezia, Genoa, Spezia, Parma e Pisa. Tuttavia, nessuna di queste società si è spinta oltre i classici sondaggi esplorativi.

L'attaccante angolano classe 1996 è reduce da una stagione deludente al Lens dove ha collezionato 6 reti e 1 assist in 22 partite stagionali. Il suo ritorno a Firenze sembrerebbe infatti essere solo temporaneo, in attesa che qualche società si faccia avanti per lui.