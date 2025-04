“Tonali, Zaniolo, Fagioli e tanti altri, se sono colpevoli paghino, ma le norme sono da cambiare”. Si apre così l'editoriale di Michele Criscitiello per il sito web Sportitalia.

Caccia ai grandi nomi

Il noto giornalista però va avanti nella sua analisi del problema scommesse “Se poi si vuole indagare bene troverete il 90% dei calciatori dalla A alla C che è coinvolto in questo genere di “affari”. Il problema è chi sbattere in copertina e i nomi fatti ovviamente sono poster eccezionali. Quelli più scarsi non fanno notizia”.

Il problema delle regolamentazioni

“La normativa va cambiata - dice il giornalista e conduttore di Sportitalia - I calciatori non possono non poter scommettere su tutti gli sport. Sono cittadini come tanti altri e l’unica cosa che deve fare la giustizia sportiva è radiarli se scommettono sul calcio. Se Tonali si gioca due milioni su Sinner o sulla Ferrari, scusate tanto, ma il problema non è del club, della Figc o nostro. Il problema è di Tonali che butta 2 milioni. Pene più aspre per chi scommette sul proprio sport (anni di squalifica) e radiazione se scommetti sulla tua squadra o sul tuo campionato. Esempio: se Tonali si gioca Benevento-Casertana deve essere squalificato per anni. Se Fagioli scommette su Fiorentina-Udinese va radiato. Invece non cambia mai nulla perché il vero problema sta nel regolamento. Se vuoi limitare tutto non limiti niente".