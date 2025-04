Si è da poco concluso un memorabile pomeriggio di Serie B. Si sono giocate cinque partite, che hanno nettamente rimescolato una classifica già contorta. All'Arechi, i giocatori di proprietà della Fiorentina Oliver Christensen e Lorenzo Amatucci (entrambi autori di una prova più che sufficiente) possono finalmente sorridere: la Salernitana batte il fanalino di coda Cosenza per 3-1 ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione, persino più in alto dei due posti playout.

Zona salvezza incredibile in Serie B: gli scenari

Discorso diverso per la Reggiana, dove milita il difensore viola Lorenzo Lucchesi. I granata battono 2-1 il Cittadella e lo aggancia; adesso sono proprio queste due squadre a occupare penultimo e terzultimo posto. Ma la lotta per non retrocedere a quattro turni dal termine è qualcosa di incredibile: tredicesimo il Mantova con 37 punti e una partita in meno, segue la Salernitana a 36, poi cinque squadre a 35: Brescia, Sudtirol (una gara in meno), Sampdoria (sconfitta 1-0 dalla Carrarese), Reggiana e Cittadella.

Una terza toscana si prepara ad approdare in Serie A

Per quanto riguarda il Pisa di Pippo Inzaghi, la promozione in Serie A non è ancora cosa fatta aritmeticamente, ma pare ormai certa. I nerazzurri vincono anche a Brescia con un convincente 1-2 firmato Matteo Tramoni e Touré; reazione arrivata troppo tardi per i padroni di casa, con Juric all'ultimo minuto. Una terza toscana è pronta ad approdare nella massima serie, dato che mancato tre punti per la conferma.