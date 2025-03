Il presidente dello Juventus Fan Club Firenze: "Per i Viola è la partita dell'anno, per noi una come tutte le altre..."

Purtroppo - ci vien da dire - la Juventus è la seconda squadra della Toscana. I tifosi bianconeri, come ben sappiamo, sono fortemente radicati anche nel territorio fiorentino, tanto da aver costituito dei veri e propri fan club negli anni.

E il presidente dello Juventus Official Fan Club Firenze, Romeo Donato, a TuttoJuve.com, ha raccontato com'è nata la sua associazione e pure le sensazioni dei tifosi in vista del big match del Franchi:

"Nasce nel 1968 come Juventus Club Lastra a Signa, ormai è passato un po' di tempo dalla fondazione. Il cambio di nome in Juventus Club Firenze, come tutt'ora lo conosciamo, è avvenuto nel 2012. Io sono presidente dal 1985, un anno che noi juventini difficilmente dimenticheremo. A Firenze faremo sentire il nostro sostegno come sempre. Sosteniamo la Juventus sia in casa che in trasferta con la stessa dedizione".

E poi arriva la classica risposta del tifoso medio juventino

"Per i viola sarà la partita dell'anno, per noi è una semplice sfida come tutte le altre"… Pinocchio, sei tu? E ancora: "Non prepareremo nessuna coreografia in quanto viviamo a Firenze. Gli iscritti al club? Sono 410 di cui 55 abbonati allo stadio (l'Allianz, ndr)".

Infine, una battuta sull'ultima sconfitta della Juve, il 4-0 rifilato dall'Atalanta, il più grave KO degli ultimi cinquant'anni: “Per quando riguarda la batosta subita, siamo sicuri che sapranno reagire. Abbiamo vissuto situazioni peggiori. Noi saremo allo stadio per supportare i ragazzi”.