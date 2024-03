Del Genio: "Italiano non è la prima scelta del Napoli per la panchina, semmai la terza. Alla Fiorentina può arrivare Sarri"

Paolo del Genio, giornalista che segue da vicino le vicende in casa Napoli, si è espresso a Telecapri su quelle che possono essere le possibilità di un arrivo di Vincenzo Italiano sulla panchina dei partenopei se dovesse lasciare quella della Fiorentina a fine stagione: “La prima idea sarebbe confermare Calzona qualora riuscisse a portare il Napoli in Champions. La seconda idea sarebbe invece un colpo di teatro: Antonio Conte. Naturalmente non semplice da realizzare, conosciamo le difficoltà. Qualora fallissero le ipotesi Calzona e Conte, la terza scelta ricadrebbe su Vincenzo Italiano, allenatore che piace da anni a De Laurentiis“.

“Sarri non vuole tornare al Napoli, ma può andare alla Fiorentina”

Mentre a proposito di Maurizio Sarri, dimessosi da poco dalla Lazio, Del Genio ha afferma: "Non mi sembra abbia la volontà di tornare in Campania, potrebbe semmai approdare alla Fiorentina“.