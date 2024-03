Dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa il tecnico della Juventus Massimilano Allegri è intervenuto a Sky Sport per commentare la gara dei suoi giocatori:"Non sta succedendo niente, il nervosismo del primo tempo era dato dall'importanza della partita, con l'obbligo di vincere siamo stati troppo bloccati".

L'espulsione di Vlahovic e la risposta a Teotino

Si è espresso anche sull'espulsione negli ultimi minuti di gara dell'ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic:"Purtroppo ha sbagliato, la società gli farà una multa. Non ci ho parlato".

E poi è andato in scena un siparietto in collegamento con Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina che dagli studi di Sky ha fatto notare al tecnico bianconero che non stanno arrivando i risultati. Allegri gli ha risposto: “In questo momento saremmo terzi in classifica. Lei sa fare l'allenatore? Io non so come si fa il giornalista”.