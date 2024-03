Vlahovic si fa buttare fuori e la Juventus si ferma al palo contro il Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 con un pareggio per 0-0 tra la Juventus e il Genoa.

La cronaca della gara

Dopo un primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti, i bianconeri vanno vicino al gol al 67' con il palo centrato in pieno da Iling-Junior, subentrato all'ex attaccante della Fiorentina Chiesa apparso più appannato del solito. Nella ripresa ci prova l'altro ex viola Vlahovic, ma per due volte consecutive spreca di testa. Al 90' altro palo colpito dalla Juventus: stavolta è Kean, dopo un'azione personale, a prendere il legno con una conclusione dal limite. In pieno recupero viene poi espulso Vlahovic: prima ammonito per proteste e subito dopo buttato fuori per reiterate polemiche.

La squadra allenata da Allegri sale così soltanto di un punto in classifica agganciando momentaneamente il Milan impegnato tra poco in casa del Verona, mente quella guidata da Gilardino va a quota 34.



La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 75, Milan 59, Juventus 59, Bologna 54, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43, Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.