In vista di Torino-Fiorentina, Juric punta a recuperare il suo capitano

Tra le squadre più in forma del campionato in questo momento c'è sicuramente il Torino, che non perde da sei giornate ovvero dall'1-0 subito in casa della Fiorentina. La squadra di Juric è così rientrata in corsa per il settimo posto (o magari l'ottavo, se a fine stagione dovesse valere la Conference League) e dista solo due punti da quella di Italiano.

Juric recupera il capitano?

Torino che, peraltro, ospiterà proprio la Fiorentina tra due giornate. Un appuntamento per il quale Juric spera di recuperare il suo capitano, ovvero Alessandro Buongiorno. In conferenza stampa, alla vigilia del recupero di campionato contro la Lazio, il tecnico granata ha affermato che il difensore sta recuperando dall'infortunio e conta di poterlo avere nuovamente a disposizione proprio contro la Fiorentina.