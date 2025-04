Cesare Prandelli che parla di Vincenzo Italiano. Due ex allenatori della Fiorentina sullo sfondo e un'intervista fatta da La Gazzetta dello Sport.

“Ormai Vincenzo non è più un emergente - sono le parole di Prandelli su Italiano - È in A da anni. E crescendo sempre. Per me è il miglior allenatore in Italia, oggi. In assoluto. La continuità che sta dando e che sta facendo vedere non solo non è facile da trovare ma è anche difficile da mantenere. E lui ci sta riuscendo”.

E poi: “Mio figlio Nicolò lavora nello staff del Bologna: ero coi miei nipotini, i suoi figli, Francesco ed Edoardo; ad ogni gara che vediamo saltano felici con la maglia del Bologna addosso. E facciamo un po' di scherzi ricordando il mio passato in viola”.

Infine: “È cambiato anche rispetto all'anno scorso: riesce a fare cose diverse. L'avere due ali forti, un centrocampista offensivo più un terzino e un altro interno che si inserisce gli permette di dare una coralità asfissiante a tutto”.