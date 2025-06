Il Milan pensa a Comuzzo in caso di una cessione in difesa. Lo scenario

Il Milan ragiona su dei cambiamenti in difesa. In attesa che si sblocchino diverse situazioni in uscita, il club rossonero continua a tenere d’occhio diversi profili che potrebbero migliorare la rosa.

In particolar modo, per quanto riguarda la difesa, i rossoneri non avrebbero intenzione di aggiungere un nuovo giocatore ai 4 già presenti in rosa. La situazione potrebbe però cambiare nel caso di un’eventuale cessione. Se qualcuno dovesse partire il primo nome in lista sarebbe quello di Leoni del Parma, per cui dovrebbe essere superata la concorrenza.

Il Milan pensa a Comuzzo

Ma un altro nome è poi quello di Pietro Comuzzo, scrive Gianluca Di Marzio, che la Fiorentina però valuta con costi molto alti. Inoltre, è bene ribadirlo, il difensore viola ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il club di Commisso.