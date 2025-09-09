Lo strano caso di Federico Chiesa: escluso dalla lista Champions, ma blindato dal Liverpool. Eppure sembrava che la sua carriera potesse riprendersi

Sembrava aver ripreso quota la carriera di Federico Chiesa al Liverpool dopo il periodo buio anche in Premier League, poi la doccia fredda: i Reds non lo hanno inserito in lista Champions.

Cercato sul mercato

E così le porte del mercato per lui rimangono aperte, così come le sessioni in alcuni paesi del mondo. Ultimo ad averci provato per l'ex Fiorentina è stato il Besiktas, ma il Liverpool ha respinto l'assalto del club turco.

La scelta del Liverpool

Una scelta che può sembrare controcorrente vista l'esclusione dalla lista per la Champions, ma Slot crede di potergli dare fiducia nelle altre competizioni. Insomma, Chiesa rimane in bilico: senza la massima fiducia del club, ma al tempo stesso blindato. Un'altra situazione non semplice per lui.