Un ospite di eccezione si rimette in forma al Viola Park in vista del grande evento

In questi giorni il Viola Park sta ospitando gli allenamenti di una vecchia conoscenza della Fiorentina.

Giuseppe Rossi infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo aver goduto della vittoria viola sulla Juventus direttamente dal Franchi, si sta allenando al Viola Park per preparare al meglio la partita per il suo addio al calcio che si terrà Sabato 22 marzo alle 18.

Tanti i campioni presenti al “Pepito day”: da Batistuta a Toni, passando per Toldo, Frey e Borja Valero, solo per citarne alcuni. Il protagonista della serata vuole prepararsi al meglio per la sua ultima partita, per farlo non poteva scegliere un migliore delViola Park .