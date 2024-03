Il vice di De Zerbi apre al ritorno in Italia: "Roberto prenderebbe in considerazione una proposta"

Andrea Maldera, vice di Roberto De Zerbi al Brighton, ha spalancato le porte ad un possibile approdo dell'ex allenatore del Sassuolo al Napoli: "Lui è innamorato dell'Italia, Napoli rientra tra le sue squadre preferite - ha detto l'ex Milan a Radio Kiss Kiss -. Al Brighton sta bene ed anche un contratto, ma se arrivasse una proposta dagli azzurri o più in generale dalla Serie A la terrebbe in considerazione".

In casa Fiorentina, queste sono parole che non possono che far sorridere vista la possibile partenza di Italiano a fine stagione. Una delle destinazioni preferite dal tecnico siciliano sarebbe proprio Napoli, che però potrebbe anche virare su altri profili. Inoltre, l'imprevedibile scomparsa di Joe Barone potrebbe far cambiare i piani dell'ex allenatore dello Spezia, oggi più legato emotivamente all'ambiente fiorentino.