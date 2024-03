“Pres, oggi vinco per te, oggi corro per te!” sono le sole e poche parole che trapelano dal discorso - si immagina più corposo - che Italiano ha rivolto quest'oggi alla squadra, reso pubblico dalla società viola. Sono ore ancora delicate in casa Fiorentina, all'indomani della camera ardente di Joe Barone, compianto ex direttore generale gigliato. DG, amministratore delegato, ma anche ‘Presidente’, a quanto pare.

Vincenzo Italiano si è lasciato "scappare" questo epiteto per parlare di Barone, ufficiosamente - ovvero concretamente - il presidente della squadra (così come lo aveva ricordato anche Ikoné sui social). Colui che c'era sempre, al Viola Park in particolare, il volto noto, amico, ma anche severo, dei ragazzi. Gli stessi che oggi si sono riuniti a cerchio, in mezzo al campo, per far vedere a tutti che la compattezza non mancherà. O almeno, si proverà a dar seguito ai progetti del dg Joe. A seguire vi riproponiamo il toccante video della società, in cui si possono udire le parole professate da Italiano ("Pres., oggi vinco per te, oggi corro per te"):