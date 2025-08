C'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione: sarà il weekend di Sohm. La Fiorentina per prendere il giocatore...

La trattativa continua tra Simon Sohm e la Fiorentina. Stando a quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, i dirigenti viola hanno in programma di rivedersi con quelli del Parma entro il fine settimana.

Fiorentina che dovrà avvicinarsi al Parma

Per il quotidiano sportivo sarà il weekend di Sohm. C'è fiducia sulla buona riuscita dell'operazione che, per arrivare a conclusione, dovrà vedere una Fiorentina avvicinarsi alla domanda del Parma.

15-16 milioni

No sicuro da parte dei viola ai 20 milioni di euro richiesti in prima battuta: ne servono 15-16 per la fumata bianca.