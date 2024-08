"Ancora una volta la vicenda del restyling dello Stadio Padovani torna di forte attualità così come molti interrogativi e dubbi sul futuro per la Fiorentina ed i suoi tifosi. Veniamo a conoscenza, grazie alla stampa locale, che è arrivato il via libera lo scorso 30 luglio dall’Istituto per il credito sportivo e culturale di Roma, la banca pubblica che negli ultimi 60 anni ha finanziato più del 70 per cento degli impianti sportivi del Paese. Il mutuo da 10 milioni di euro con cui Palazzo Vecchio intende ristrutturare e ampliare lo stadio Padovani potrà infatti essere concesso. Ad una condizione: che il Coni dia il suo parere favorevole sulla congruità dell’operazione e del progetto, commisurato alla spesa”. A dirlo sono il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto, e il capogruppo sempre della Lega ma al Quartiere 2, Stefano Nencioni.

“Il sindaco Funaro sogna ad occhi aperti”

I due aggiungono: “Siamo preoccupati non solo per dover attendere dicembre, e l’Ok del Coni, ma soprattutto perché il sindaco Funaro ci pare sognare “ad occhi aperti” senza ancora avere (ad oggi) in mano neanche i soldi di uno sponsor per fare tutti i lavori necessari per il restyling del Padovani e soprattutto senza aver ancora incontrato personalmente il presidente Commisso viste anche le sue molteplici perplessità (come da dichiarazioni febbraio 2024) sull’utilizzo del Padovani. Ricordiamo a tutti poi che la capienza del Padovani sarebbe comunque inferiore rispetto a quella del Franchi cantierato...”.

“Tutto ha un senso solo se la Fiorentina è d'accordo al 100%”

Infine: “Come Lega poi non vogliamo dimenticare che questa Amministrazione ha deciso di prevedere 10 milioni per finanziare uno stadio che definiamo “a tempo” visto che dopo l’utilizzo della Fiorentina sarà poi “smontato” per due terzi, tornando ad uso del rugby. Tutto questo ha un senso? Secondo noi può averlo solo se la Fiorentina è d’accordo al 100%. Siamo davanti ad una scelta che non può essere univoca per mere comodità Pd. Il sindaco chiarisca in Consiglio quale sarà il futuro”.