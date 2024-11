Palladino ha le idee chiare in vista dell'APOEL: tornano le "seconde linee", ma con il dubbio Beltran. Al suo posto...

La Fiorentina giovedì sera affronterà l'APOEL Nicosia nella terza giornata della fase campionato di Conference League e Palladino studia la formazione titolare per far rifiatare diverse pedine dello scacchiere. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in porta tornerà Terracciano al posto di De Gea, mentre davanti a lui Kayode, Moreno, Quarta e Biraghi comporranno la difesa.

A centrocampo spazio alla coppia Mandragora-Richardson, con l'ex Torino e Juventus che tornerà titolare dopo l'infortunio. Davanti la chance è nuovamente per Ikoné e Sottil, con Kouamé unica punta. Al centro della trequarti l'unico dubbio riguarda Beltran che potrebbe rifiatare. Al suo posto potrebbe giocare avanzato uno tra Bove e Adli.