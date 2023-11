Pradè: "Kayode ha fatto capire a tutti quanto fosse grave la sua assenza. Parisi ci ha dato tanto in questo periodo, ha un futuro roseo davanti"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la vittoria col Genk ha dichiarato: “Abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra forte, organizzata e passiamo il turno. Peccato che il Ferencvaros abbia fatto gol al 98' altrimenti saremmo già stati primi. Andremo da loro a giocare come sappiamo fare, a giocarci tutto quanto. Era fondamentale vincerla in qualsiasi modo e già testa a domenica”.

Un rientro fondamentale

Poi ha aggiunto: “Siamo contenti del rientro di Kayode, che ha fatto capire a tutti quanto fosse grave la sua assenza, oltre che quella di Dodo. Questo senza nulla togliere a Parisi, che in questo periodo ci ha dato tanto, si è adattato in un ruolo non suo. Un ragazzo stupendo che farà benissimo con noi e ha un futuro roseo davanti a sé”.

Finalmente Mina

E infine: "Siamo contenti anche per l'esordio da titolare di Mina. Sarà un calciatore che ci darà tanto per la sua personalità, il suo carisma e il suo modo di accompagnare la squadra. Il mister è stato bravo a cercare le soluzioni; del resto lo abbiamo preso proprio perché è bravo, sennò ne prendevamo un altro".