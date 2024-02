Italiano e un futuro legato all'Europa (quella che conta). Tre strade per il rinnovo

Il contratto tra la Fiorentina e il tecnico, Vincenzo Italiano, scade fra quattro mesi, il 30 giugno 2024, ma come da accordo potrebbe essere prolungato di un anno in caso del raggiungimento dell’Europa. Ma non basta un piazzamento per la Conference League, bensì serve la qualificazione a Champions o Europa League per far scattare la clausola del rinnovo automatico.

Il campionato

Tre le strade che possono essere ancora percorse per arrivare all'obiettivo. In campionato serve un piazzamento tra le prime sei, anche se attraverso il cammino europeo delle squadre italiane, la nuova Champions e altro ancora, gli accessi attraverso il cammino in Serie A, potrebbero essere rivoluzionati.

La Coppa Italia

Seconda strada rappresentata dalla Coppa Italia: chi vince si garantisce l'accesso all'Europa League. La Fiorentina è in semifinale contro l'Atalanta e se andasse in finale incontrerebbe una tra Juventus e Lazio.

La Conference League

Terza ed ultima strada, la Conference League attuale. I viola sono ancora in corsa e negli ottavi di finale incontreranno il Maccabi Haifa. Anche in questo caso occorre andare fino in fondo, perché chi conquista il trofeo si ritrova qualificato alla prossima edizione, sempre dell'Europa League.