Caro amico, stasera ti batto! L'ultimo "ti voglio bene" pronunciato sabato

“Ti voglio bene”. E' quello che Nicolò Zaniolo ha scritto a Moise Kean in occasione del suo 26esimo compleanno, sabato scorso.

Eh sì, il trequartista dell'Udinese e il centravanti della Fiorentina sono molto amici. Un'amicizia che però questa sera non si vedrà in campo dove, siamo sicuri, entrambi vogliono prevalere sull'altro.

Incrocio a Firenze

Si sono incrociati in squadra assieme proprio a Firenze, nella seconda parte della scorsa stagione, ma mentre Kean volava, Zaniolo faceva fatica a mettersi in mostra agli occhi del tecnico di allora, Raffaele Palladino, e della Fiorentina tutta, tanto da non essere riscattato a fine stagione. Ma il loro grande rapporto di amicizia non è di certo venuto meno.

Il rilancio e la carburazione lenta

Ora la storia è diversa perché Nicolò (anche un passaggio nelle giovanili viola per lui) è diventato un punto di riferimento a Udine e si sta rilanciando. Moise invece sta cominciando a carburare solo adesso dopo aver vissuto mesi difficili, al pari della squadra del resto.