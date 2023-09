Galli: "La Fiorentina deve dare risposte contro l'Atalanta. Vedo favorito Parisi sulla sinistra, ma occhio anche a Kayode"

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina, in vista del prossimo scontro contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Adesso servono risposte importanti da parte della squadra di Italiano. Mi aspetto di rivedere le belle cose che la Fiorentina è abituata a farci vedere in campo.

Ricordiamoci che giovedì la Fiorentina sarà di nuovo in campo in Conference. Mi aspetto di vedere in porta Terracciano, a sinistra Parisi. Occhio a Kayode sulla destra. In attacco non ho dubbi su Nzola, visto che Beltran torna dal viaggio in sudamerica. La Fiorentina, adesso, non può fare a meno di Bonaventura. Faccio fatica a capire il ruolo di Barak, che però con Infantino sarà importante per far rifiatare il numero 5 viola".

