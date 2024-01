Sticchi Damiani: "Il VAR non fa favoritismi, ma va disciplinato. Serie A a 18 squadre? Contrario come molti altri presidenti"

Parla il presidente del Lecce

Arrivato in Lega Calcio per l'Assemblea di Lega, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato a TMW: “Oggi occasione importante per dialogare con Gravina, la questione più urgente è valutare l'idea di abolire il diritto di veto. Arbitri? Ci sono alcuni aspetti che vanno disciplinati meglio, ad esempio come e quando deve intervenire il VAR. Non parlo di episodi o singole squadre, è una questione generale e oggettiva”.

“No alla Serie A a 18 squadre”

E poi, sull'ipotesi di una Serie A a 18 squadre, ha aggiunto: “Sono profondamente contrario, così come tutti i presidenti delle dodici squadre medio-piccole. Non capisco perché togliere il sogno di giocare in Serie A a squadra di minore caratura”.