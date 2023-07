Due nuovi stadi per Milano? Inter e Milan si muovono per impianti di proprietà

Mentre a Firenze, il caso Artemio Franchi continua a tener banco, a Milano pare essere stata trovata una soluzione sul futuro di San Siro. Infatti, anche il Meazza sarà legato al vincolo storico, per le rampe presenti nel secondo anello. Un po' come per le scale elicoidali per lo stadio della Fiorentina.

L'Inter però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trovato un accordo per creare il nuovo impianto a Rozzano. Inter e Milan puntano ad avere l’impianto di proprietà tra il 2028 e il 2029. Uno a Rozzano, l’altro a San Donato. Ovvero a circa mezz'ora di macchina da San Siro.