Per quanto ne ha ancora Dodo? Una risposta determinante per allontanare possibili sostituti in un ruolo già coperto

L'utilizzo forzato di Parisi e Biraghi, contro-mano, sulla zona destra della difesa potrebbe fare urlare al pericolo e all'emergenza ma la realtà è che la Fiorentina è incappata in un intoppo da Legge di Murphy. Di fatto le si sono infortunati tutti e 3 i terzini destri in rosa, Kayode e Dodo poi in contemporanea. L'azzurro ex Primavera però è in procinto di rientrare mentre il brasiliano sta spingendo per accorciare i tempi di guarigione, aiutato anche dal fisico brevilineo.

Per questo a gennaio (o magari un mese più tardi) la Fiorentina potrebbe ritrovarseli più o meno a disposizione, con l'apporto anche di Pierozzi, e per questo pensare ad un inserimento dal mercato potrebbe diventare inutile.