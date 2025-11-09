VIDEO - Bruttissimo episodio di inciviltà di un tifoso della Juventus. Ecco cosa è successo
Si è tenuto ieri pomeriggio il derby della Mole tra Juventus e Torino. Una partita finita 0-0 nonostante diverse occasioni da rete create da ambo le squadre.
Bruttissimo episodio di inciviltà
Ma a far parlare è stato anche un brutto episodio di inciviltà da parte di un tifoso della Juventus.
Attraverso un video pubblicato sui social, un giovane tifoso bianconero a fine partita si è girato verso il settore ospiti granata, imitando prima uno schianto con le mani e poi mimando l’areoplano con le braccia. Un evidente riferimento alla tragedia di Superga che colpì il ‘grande Torino’.
Al momento non sono stati presi provvedimenti. Tuttavia, il tifoso ora rischia un daspo. A seguire vi riportiamo il video del brutto accaduto (via: X):
Il VIDEO
