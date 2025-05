Piccinetti: "Palladino? I contratti nel calcio si possono anche stracciare. E Gudmundsson non è da riscattare"

L'ex calciatore Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina, due giorni dopo la debacle di Venezia: “Le ultime due prestazioni hanno affossato il morale di tutta la squadra. Gli alti e bassi di certi giocatori non lasciano presagire niente di positivo. Anche io ora ho perso la fiducia che avevo nel collettivo e in certi singoli, nei valori che portavano in campo”.

Su Palladino

“Quando si conferma un allenatore vuol dire che il presidente ha fatto certe valutazioni. Su Palladino però non ho più le certezze che avevo prima. Avevamo un vassoio pronto per andare in Europa, ma abbiamo sbagliato tutto. Pradè dovrà fare delle riflessioni, ma anche in fretta. I contratti nel calcio si firmano, ma si possono anche stracciare”.

Poi su Gudmundsson

“Ci si accontenta di troppo poco. Conoscendo le sue qualità, ha fatto pochissime prestazioni brillanti in questa stagione. Se Gudmundsson gioca da 6 in pagella, arriviamo decimi. Deve portare prestazioni più incisive e fare la differenza. Per questo motivo, ora come ora io non lo riscatterei”.