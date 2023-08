La Nazione: L'Atletico Madrid torna in pista per Amrabat

In prima pagina sul QS de La Nazione si legge il titolo: "Intrigo Amrabat. Dalla Spagna arriva l'Atletico". All'interno a pagina 2: "Duello United-Liverpool. Ma entra in scena la Liga anche l’Atletico ci pensa" e sotto: "Il caso Jovic". A sinistra, sempre a pagina 2: "Quarta, il Betis non si sbilancia. Solo otto milioni".

A pagina 3: “Nzola o Beltran? Il dubbio più bello, ma possono pure giocare insieme” e in basso: “E’ già febbre per il ritorno: tutti in coda sul web” e di spalla: "Conferme e rotazioni. Italiano ridisegna l’undici anti Rapid".