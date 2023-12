Si sono appena concluse le gare di Serie A in programma questa sera. L'Inter viene fermato in casa del Genoa per 1-1. Al ‘Ferraris’ sblocca la gara per i nerazzurri Arnautovic depositando il pallone in porta dopo un palo colpito da Barella, poi a fine primo tempo pareggia Dragusin di testa per i rossoblù. Nel secondo tempo la gara resta aperta ma nessuna delle due trova il secondo gol.

Finisce invece 3-1 Lazio-Frosinone. All''Olimpico' il Frosinone sigla l'1-0 a inizio secondo tempo con il calcio di rigore causato da un tocco di mano in area di Guendouzi e finalizzato da Soulè. In neanche due minuti poi biancocelesti la ribaltano con Castellanos con un gran colpo di testa indirizzando il pallone sotto il sette e Isaksen che con il piattone sigla il 2-1. Successivamente Patric segna il terzo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Lazio sale così a 28, a un punto dal Napoli, tornando in corsa per l'Europa.

La NUOVA CLASSIFICA della Serie A: Inter 45, Juventus 40, Milan 33, Fiorentina 33, Bologna 31, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Atalanta 26, Torino 24, Monza 22, Genoa 20, Lecce 20, Frosinone 19, Sassuolo 16, Udinese 14, Verona 14, Cagliari 13, Empoli 12, Salernitana 9.