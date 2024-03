Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, vicino alle vicende di casa Milan, è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della gara di sabato tra i rossoneri e la Fiorentina: “Oggi rientreranno a Milanello tutti i Nazionali, per cui il primo vero allenamento al completo Pioli lo svolgerà domani. Contro i viola sarà una partita inevitabilmente particolare, la prima senza Joe Barone. Ricordo che una volta mi chiamò e mi disse che Pulisic era stato un grande acquisto da parte del Milan. Mancherà tanto al mondo del calcio e non solo”.

“Il Milan punterà su Jovic”

Poi Di Stefano ha detto la sua sull'ex viola Jovic: “Mi è sempre piaciuto, è un giocatore che sa essere decisivo e in fondo anche alla Fiorentina i suoi gol li ha fatti. Al Milan è arrivato un po' in sovrappeso, così Pioli lo ha aspettato e dopo ha inciso in più di un'occasione. Secondo me il Milan ci punterà molto nella prossima stagione, anche se non è un attaccante da 4-3-3".

“Italiano potrebbe rimanere”

Infine: “Sono un estimatore di Italiano da sempre. Secondo me non è scontato che vada via, specialmente dopo la scomparsa di Joe Barone. Sono convinto che la Fiorentina farà un bellissimo percorso in Conference League, anche se ha volte ha avuto dei passaggi a vuoto che mi hanno sorpreso. Nel complesso però la squadra è cresciuta tantissimo”.